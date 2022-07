Riz Up Genius 2022: Stockerlplatz für gute Idee

Werbung

Gerald Grahofer aus Echsenbach hat mit seinem „Rolling Gym“ beim riz up Genius 2022 den mit einem Preisgeld von 2.000 Euro dotierten 3. Platz erreicht. Die Preise wurden in vier Kategorien vergeben, Grahofer konnte sich in der Kategorie „regional genial“ durchsetzen.

2.000 Euro gewann Grahofers Idee des „Rolling Gym“ beim Riz Up Genius 2022. Foto: privat

Der 32-jährige Fitnesstrainer Grahofer bietet seit seiner Firmengründung 2018 Trainings an unterschiedlichen Orten, auch Outdoor, an. „Ich hatte immer alle Fitnessgeräte im Kofferraum“, erzählt er. „Ich wollte mobil und ortsunabhängig bleiben“, beschloss er in Zeiten der Pandemie und entwickelte ein für ihn maßgeschneidertes Transportgerät, um Rudergeräte, Langhanteln, Ergometer und sonstiges transportieren zu können. Er entwickelte sein „Rolling Gym“. Dieses Unikat wurde von einem Waldviertler Unternehmen umgesetzt.

„Das ganz Besondere an diesem Anhänger ist eine ausklappbare Klimmzugstange, auf der man auch Ringe aufhängen kann“, zeigt sich der angehende Sportwissenschaftler stolz auf seine Idee. Im Herbst wird er das berufsbegleitende Studium abschließen.

Nun kann Gerald Grahofer seine Trainings bestens ausgebildet und ausgerüstet überall anbieten.

