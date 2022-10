Straße wird verbreitert

In der Gemeinde stehen bald wieder mehrere Straßenbauarbeiten an. Da das Siedlungsgebiet Aufeld fast zur Gänze bebaut ist, sollen jetzt auch die noch nicht asphaltierten Straßenflächen fertiggestellt werden. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen.

Noch asphaltiert werden soll von der Kreuzung nach Westen bis zum Umkehrplatz und von der Kreuzung nach Süden Richtung Hadmarstraße. Beauftragt wird dafür die Firma Swietelsky. Die Kosten belaufen sich laut Anbot auf 71.500 Euro. Ebenso soll die Straße bei der Abfahrt Kleinpoppen Richtung Haimschlag verbreitert und saniert werden. Das Projekt wurde bereits im Frühjahr 2022 ausgeschrieben. Nun wurde die Firma Leyrer + Graf damit beauftragt. Das Land NÖ übernimmt die Baudurchführung und die Aufsicht, wobei die Straße auch nach der Fertigstellung in Besitz und Erhaltung der Marktgemeinde Echsenbach bleibt.

Die Straße soll komplett aufgefräst und mit einer neuen Tragedeckschicht versehen werden. Eine Verbreiterung von einem Meter ist vorgesehen. Die Kosten werden zwischen 275.500 und 296.500 Euro geschätzt, die vollends von der Gemeinde getragen werden.

Abgesehen vom Straßenbau wurde auch über den Beitritt zu einer Energiegemeinschaft entschieden. So tritt die Gemeinde dem neu gegründeten Verein „Erneuerbare Energiegemeinschaft ASTEG“ bei, der Anfang September gegründet wurde.

