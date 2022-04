Versorgungssicherheit: Neuer Brunnen läuft

Werbung

Ein neuer Brunnen konnte in Echsenbach ans Trinkwassernetz angeschlossen werden. Aufgrund der Trinkwasserknappheit während der Sommermonate und des ständig steigenden Wasserverbrauchs durch neue Siedlungsgebiete in Echsenbach wurde er in den letzten eineinhalb Jahren in der Au errichtet.

Die Errichtungskosten beliefen sich auf rund 60.000 Euro. Beteiligt waren die Firmen Hydro Ingenieure Krems, Neumeister, Swietelsky, Expert Hörmann, Pumpenoase, Inteso und Raiffeisen Lagerhaus Gmünd-Vitis.

Ende März gab es noch eine Trinkwasseranalyse, ehe der Brunnen 9a endgültig angeschlossen wurde. „Damit wird in Echsenbach ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Trinkwasserautarkie gesetzt“, betont Bürgermeister Josef Baireder.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.