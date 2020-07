Abschied nehmen heißt es für das Wirteehepaar Leopoldine und Johann Lemp. In dieser Woche schließen sie ihr Gasthaus in Haimschlag, das bereits im Oktober des Vorjahres an Hartl Haus verkauft worden ist. Mitglieder des Seniorenbundes Echsenbach kamen am 1. Juli zum letzten Mal in dieses Gasthaus und feierten Abschied.

„Es fällt mit nicht leicht und ich bin zeitweise deprimiert, aber jetzt ist Schluss“, betont Gastwirt Johann Lemp (71). Er führte das seit 1926 bestehende Gasthaus seit 43 Jahren, anfangs mit seiner Mutter Hildegard, dann mit seiner Gattin Leopoldine. „Die Kinder wollen kein Gasthaus, also haben wir es verkauft“, sagt Lemp. Dieses Wirtshaus, in dem es zahlreiche Musikantentreffen mit Tanz gegeben hat, sei das einzige Gebäude am Hartl-Areal, das nicht der Firma gehört hat. „Das hat sich jetzt geändert, Anfang August werden die Schlüssel übergeben“, berichtet Lemp. Mit seiner Gattin Leopoldine (62) lebt er im Haus in Großmotten.

Hartl nutzt Gebäude jetzt für Arbeitsplätze

Zu den langjährigen Stammgästen zählt der Seniorenbund Echsenbach. Seit über zehn Jahren wurden Veranstaltungen, wie das Seniorensingen, Oktoberfeste oder Weihnachtsfeiern im Gasthaus Lemp abgehalten. Für die gute Bewirtung und angenehme Zusammenarbeit bedankten sich Seniorenbund-Vertreter. „Ich habe einen großen Wald zu betreuen. Hobbys haben wir sonst keine, dafür war in den letzten Jahren keine Zeit“, meinte das scheidende Wirteehepaar.

Laut Hartl Haus Pressesprecherin Cornelia Bauer wird das Gebäude nun vorerst für zusätzliche Arbeitsplätze verwendet werden, falls man etwa wegen Corona ausweichen muss.