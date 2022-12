Kriegsgefangenenlager im Waldviertel: Uni hinter Stacheldraht

Foto: NOEN

Vor rund 80 Jahren war das Kriegsgefangenenlager Edelbach nahe Allentsteig der Ort, an dem der Widerstand von über 5.000 französischen Soldaten und Offizieren gebrochen werden sollte. Dieses Vorhaben der Nationalsozialisten scheiterte jedoch im Waldviertel. Im Kampf gegen die Monotonie des Lageralltags richteten die französischen Offiziere eine Uni ein und schufen damit eine wahre „Exzellenzuniversität“ hinter Stacheldraht.

Nur wenige Jahre zuvor war Edelbach noch ein belebter Ort, etwa sechs Kilometer östlich von Allentsteig in flachem Gelände zwischen Taffa und der Thaya gelegen. Es war eine eigene Gemeinde, Pfarrort und besaß eine Schule. Bei der Aussiedelung Edelbachs zur Errichtung des Truppenübungsplatzes im Jahre 1938 bestand der Ort aus 60 Häusern.

Nachdem Frankreich die Waffen im Sommer 1940 gegen die deutschen Invasoren niederlegen musste, folgte für zwei Millionen Franzosen die Kriegsgefangenschaft, und auch das besagte Lager im Waldviertel wurde eingerichtet. Auf weniger als einem halben Quadratkilometer, hinter zwei Stacheldrahtzäunen, waren die Tausenden französischen sowie 170 polnische Offiziere in rund zwei Dutzend Baracken eingepfercht. Durch die Genfer Konvention waren die Gefangenen vor Zwangsarbeit geschützt, sie konnten sich mit Theater und Kino, Sport, Musik oder der Herausgabe einer Lagerzeitung beschäftigen.

Unter diesen Umständen konnte sich auch die „Lager-Uni“ entwickeln. Laut Vorlesungsverzeichnis wurden vorwiegend Lehrveranstaltungen in naturwissenschaftlichen Fächern abgehalten. Eine Reihe von Studenten konnten im Gefangenenlager Edelbach das Studium erfolgreich abschließen. Ihre in Edelbach entstandenen Dissertationen wurden später anerkannt. Dissertationen, wie etwa ein Entwurf für eine französische Verfassung, entstanden. Ein Schwerpunkt der Forschung waren geologische Untersuchungen: Deshalb zählt heute der Boden des Lagers im Waldviertel zu den best erforschten geologischen Gebieten Österreichs.

Trotzdem zeigte sich auch Widerstand. So ereignete sich im September 1943 die größte Massenflucht aus einem Kriegsgefangenlager des Zweiten Weltkrieges. Die deutschen Bewacher waren nämlich nachlässig und erlaubten den Gefangenen einen Garten in der Nähe des Freilufttheaters anzulegen. Mit Bäumen, Gebüsch und Pflanzen verdeckten sie die Sicht der Wachmannschaften.

Die Franzosen gruben dann regelrecht vor den Augen der Bewacher einen 90 Meter langen Fluchttunnel in die Freiheit. In der Nacht des 18. auf den 19. September 1943 konnten 132 Gefangene fliehen. Die meisten wurden bereits kurz darauf wieder eingefangen. Am 9. November bestätigte das deutsche Kommando allerdings, dass nach wie vor 14 von ihnen abgängig seien. Die geflohenen Franzosen gaben sich als Erntehelfer aus und konnten so teilweise untertauchen. Zwei von ihnen schafften es angeblich so sogar bis zurück nach Frankreich.

