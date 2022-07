Abschluss gefeiert: Neue Pflegeassistenten

Werbung

Entspannte Gesichter und der Stolz auf die eigene Leistung nach zweijähriger Ausbildung waren vergangene Woche am Edelhof zu sehen. Die Abschlussfeier der zweijährigen Ausbildung zum Pflegeassistenten und zum Fachsozialbetreuer krönte eine feierliche Zeugnisübergabe. Direktorin Maria Edlinger und Klassenvorstand Christiane Ohlram überreichten an fünf Absolventinnen und vier Absolventen die Abschlusszeugnisse.

Der Speisesaal der Fachschule für Betriebs- und Haushaltsmanagement bildete den Rahmen für die stimmungsvolle Feier. Die Lehrerinnen Katharina Pichler und Martina Pölzl-Zeilinger sorgten mit Gitarre und Gesang für den musikalischen Rahmen. „Alt-Direktorin“ (sie ist bereits in Pension) Erna Stiermaier betonte als Ehrenvorsitzende die Qualität der gezeigten Präsentationen während der vorangegangenen Abschlussprüfung. „Man lernt, was zu lernen ist, und geht dann seine eigenen Wege. Nach zwei Jahren mit viel Theorie und vielen Praktika haben sie es jetzt geschafft“, sagte Erna Stiermaier, welche 13 Jahre lang die Geschicke der Fachschule für Betriebs- und Haushaltsmanagement leitete. Für ihre Nachfolgerin Maria Edlinger war es der erste Abschlussjahrgang in diesem Bereich.

Die Pflegeassistenten und Fachsozialbetreuer unterstützen das medizinische Personal und führen pflegerische Tätigkeiten durch. Nach dem Ende der zweijährigen Ausbildung werden die Absolventen im Krankenhaus, in Seniorenresidenzen oder nach weiterer Schulung in der Behindertenarbeit ihr Berufsumfeld finden.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.