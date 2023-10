Reaktivierung von Teichen: Restplätze bei Tagesseminar im Edelhof

Für Landwirtinnen und Landwirte, die einen brachliegenden Teich wieder in Betrieb nehmen möchten, wird an der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof kommenden Dienstag, 17. Oktober ein Seminar mit Vorträgen zu umfangreichen Themen abgehalten. Es gibt einen Überblick zu den rechtlichen Bestimmungen (Wasser-, Forst- und Naturschutzrecht) für den Bau und Betrieb von Teichanlagen, den wasserbautechnischen und gewässerökologischen Anforderungen und dem Umgang mit Teichräumgut. Weiters gibt es Praxisbeispiele (konventionell/bio) und einen Überblick zu den Förderungen. Im Rahmen der Veranstaltung erfolgt auch eine Vor-Ort Besichtigung des Karpfenteiches der LFS Edelhof, der derzeit baulich in Stand gesetzt wird.

Die Vortragenden sind: Günther Gratzl, Johannes Bichl, Melanie Haslauer, Roman Portisch, Barbara Salzer, Georg Strobelberger und Mario Wurzer. Anmeldung unter Tagesseminar Karpfenteichwirtschaft: Teichbau und Teichrevitalisierung | LFI Niederösterreich - Weitere Informationen bei Melanie Haslauer: Email: melanie.haslauer@lk-noe.at,

aquakultur@lk-noe.at