Jubelpaare wurden in Sallingstadt gewürdigt

Im Jahr 2023 geschah dies am Sonntag, dem 10. September, um 10 Uhr. Die Messe wurde vom Jugendchor Oberstrahlbach unter der Leitung von Verena Leyer musikalisch umrahmt. P. Daniel Gärtner fand in der Predigt sehr passende Worte, wie eine gute Ehe gelingen kann und erteilte dann den Segen. Als kleines Erinnerungsgeschenk bekam jedes Ehejubelpaar eine Kerze, die von der Caritas-Werkstätte gestaltet worden war. Im Anschluss an die Messe lud der Pfarrgemeinderat alle Kirchenbesucher zu einem Pfarrkaffee, bei dem der Vormittag einen gemütlichen Ausklang fand.