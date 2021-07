Der „Generationentreff“, der am ehemaligen Areal des SV Schwarzenau entstehen soll, wird immer konkreter.

„Dass wir auf der ehemaligen Sportstätte unseres Fußballvereines einen Generationentreff schaffen wollen, haben wir bereits im März im Gemeinderat beschlossen. Dieses Areal ist dafür ideal, es gibt die erforderliche Infrastruktur in der ehemaligen Kantine und Kabine“, erklärt Bürgermeister Karl Elsigan.

Ort zum Kennenlernen und Sport betreiben. Die Jugendlichen der Gemeinde wurden bereits im Winter in einer Umfrage nach ihren Wünschen befragt, Anfang Juli wurden sie zu einem Barbecue geladen, um sich vor Ort ein Bild machen zu können. „Über 20 Jugendliche zwischen elf und 19 Jahren haben gemeinsam ihre Ideen gesammelt und einen Raum für den möglichen Jugendtreff ausgewählt“, betont Elsigan. Noch gebe es keine konkreten Pläne für den Jugendtreff. „Bei dem Treffen hat sich herauskristallisiert, dass die Jugend einen eigenen Treffpunkt haben will, damit sie sich untereinander besser kennenlernen und gemeinsam Sport betreiben kann. Es wird nämlich ein Motorikpark auf diesem Areal errichtet. Die Zusage für eine Leader-Förderung dazu haben wir schon“, verrät Elsigan.

Aber nicht nur die Jugend ist in dem geplanten Generationentreff willkommen, auch Vereine und Senioren können hier aktiv werden. „Wir haben über 30 Vereine in der Gemeinde. Da könnte es sich schon ergeben, dass ein Jugendlicher vielleicht einem Verein beitritt, weil er durch den Generationentreff genauer Einblick hat“, sieht Elsigan eine Win-Win-Situation.

„Wichtig ist uns, dass in die seit Jahren nicht mehr genützten Anlage wieder neues Leben einkehrt. Etwas Neues darf ja hier im Hochwassergebiet nicht gebaut werden, also bringt ein Abbruch der Anlage nichts“, stellt der Bürgermeister klar.

Für die geplante neue Nutzung der Anlage spreche auch, dass die vorbeiführenden Alltagsradewege, die zum Ärztezentrum und dem neuen Wohngebiet führen, sehr gut frequentiert seien. „Wenn viele am Generationstreff vorbeikommen, dann wird es bekannter und vielleicht auch mehr genutzt.“ Damit die Rad- und Gehwege noch mehr Anreiz erhalten, wird es auch hier eine Neuerung geben: eine Brücke über das Überflutungsgerinne.

Bekommt Donauinselfest Konkurrenz? Gar nicht so utopisch ist Elsigans Idee, auf der „Thayainsel“, die in diesem Areal immer entsteht, wenn durch größere Regenmengen das Wasser in die Flutmulde fließt, ein Fest zu machen. „Dann hat Wien das Donauinselfest und wir in Schwarzenau ein Thayainselfest.“