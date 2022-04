Ehrenträger und Bürgermeister a. D. Franz Vogler verstorben

Werbung

Hier ein kurzer persönlicher Lebenslauf

Franz Vogler wurde am 26.4.1932 als viertes Kind der Kleinbauernfamilie in Schweiggers Nr. 89 geboren, wuchs in derselben auf und besuchte ab 1938 die acht-klassige Volksschule in Schweiggers und dann von 1949-1951 die landwirtschaftliche Fachschule in Edelhof.

Nach der Heirat mit Maria Breyer übernahmen beide den elterlichen Betrieb, sie haben zwei Kinder.

Maria Breyer starb im Vorjahr.

Ab 1972 tätig zuerst als nebenberuflicher und ab 1979 als hauptberuflicher Mitarbeiter bei der österreichischen Hagelversicherung sowie bei der Tullner-Zuckerfabrik bis zur Pension.

Funktionen in der Gemeinde Schweiggers

Im Jahre 1960 wurde Franz Vogler in den Gemeinderat der Gemeinde Schweiggers gewählt, die zu dieser Zeit nur aus dem Ort Schweiggers bestand. Von 1965 bis 1970 war er Bürgermeister und von 1. Jänner 1971 bis zur Neuwahl im April 1971 führte er die Geschäfte der neuen Großgemeinde als Regierungskommissär.

Während der Tätigkeit als Bürgermeister wurde 1966 die erste Gemeindezusammenlegung der ehemaligen Gemeinden Schweiggers, Mannshalm und Perndorf zur Marktgemeinde Schweiggers durchgeführt. Weiters hat er sich um die zweite Gemeindezusammenlegung sehr bemüht wo die ehemaligen Gemeinden Siebenlinden, Sallingstadt, Limbach und Schweiggers zur Marktgemeinde Schweiggers mit 1. Jänner 1971 zusammengefasst wurden. Eine zukunftsweisende Entscheidung unter seiner Amtszeit war sicher der Beschluss zum Neubau der Hauptschule 1967 mit dem 1968 begonnen wurde. Er war auch der erste Obmann der neuen Hauptschulgemeinde von 1967 bis 1971 und in dieser Zeit als Bürgermeister in anderen kommunalen und regionalen Körperschaften vertreten.

Für seine Verdienste um die Marktgemeinde Schweiggers wurde ihm 1996 der Ehrenring der Marktgemeinde Schweiggers verliehen.

Auch die ehemalige Raiffeisenbank Schweiggers und die jetzige Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte verdankt Franz Vogler eine 32-jährige Funktionärstätigkeit. Von 1965 bis 1997 war er Vorstandsmitglied der Bank, die sich dann im Jahre 1980 mit der damaligen Raiffeisenkasse Zwettl, der heutigen Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte verschmolzen hat. Er wurde dafür mit der Raiffeisen-Münze in Silber, mit der Medaille für Verdienste um die NÖ Land- und Forstwirtschaft und dem Ehrenzeichen der Raiffeisen-Landesbank ausgezeichnet.

Bürgermeister Josef Schaden (Schweiggers) erinnert sich

"Ich kenne Franz Vogler seit meinen ersten Berufstagen 1975, wo ich ihn als bedachte, sehr kluge und vor allem gesellige Persönlichkeit in Erinnerung habe. Und auf die Aufschrift auf seinem Mähdrescher kann ich mich noch sehr gut erinnern, denn ich fuhr früher so wie noch heute des Öfteren mit dem Fahrrad in die Arbeit und bin manchmal hinter ihm hergefahren. Hinten drauf stand: "Größen eilen nie".

Die Beisetzung findet am Samstag, 23. April um 14 Uhr am Friedhof in Schweiggers statt.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.