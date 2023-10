Ehrung Cäcilienmedaille an Sigrid Ruth in Ottenschlag überreicht

Cäcilienmedaille, Verleihungsurkunde und Statue der Heiligen Cäcilia erhielt Sigrid Ruth von Pfarrer Andreas Hofmann (links) und Franz Groiß überreicht. Foto: Dieter Holzer

D ie Cäcilienmedaille in Silber wurde von der Diözese St. Pölten an Sigrid Ruth aus Ottenschlag verliehen. Sie ist seit 35 Jahren als Organistin in der Pfarrkirche tätig. Seit 38 Jahren ist sie Sängerin in verschiedenen Chören, die auch immer wieder Messen und Feierlichkeiten in der Pfarrkirche musikalisch gestalteten.