Nach einem Jahr ohne Verleihungen erhielten die Floriani des Feuerwehrabschnittes Zwettl am 4. September in Schweiggers ihre erreichten Abzeichen verliehen.

Große Freude, dass Verleihung wieder möglich

Abschnittskommandant Franz Thaler erwähnte so schon bei der Begrüßung: „Wir haben heute viele Auszeichnungen zu vergeben, da voriges Jahr nichts verliehen werden konnte.“ Auch Landtagsabgeordneter Franz Mold meinte in seinen Begrüßungsworten: „Es ist schon lange her, dass wir uns feuerwehrmäßig das letzte Mal gesehen haben“, und zeigte sich erfreut, dass ein so wichtiger Punkt wie die Auszeichnungsverleihung wieder möglich ist. „Gerade in der Pandemie haben wir gesehen, wie wichtig die Freiwillige Feuerwehr ist“, schloss sich Bezirkshauptmann Michael Widermann an.

Landesfeuerwehrrat Erich Dangl ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, den Ausgezeichneten zu gratulieren. Aufgrund der Covid-Pandemie musste vieles abgesagt werden. „Die Floriani standen trotzdem einsatzbereit“, hob Dangl hervor.

Nicht nur als Ehrengast, sondern auch als Geehrter für 40 Jahre war an diesem Abend der Schweiggerser Bürgermeister Josef Schaden zugegen. „Die Feuerwehr sorgt für Leben in der Gemeinde. Sie ist da um zu schützen und ganz wichtig für die Gemeinschaft“, meinte Schaden und betonte zudem die Wichtigkeit der dezentralen Aufstellung der Wehr: „Wir haben erst bei einem Gewitter, bei dem das ganze Gemeindegebiet betroffen war gesehen, wie schnell alles aufgeräumt war.“

Bei Unwetter im Einsatz

Ewald Edelmaier, der Anfang des Jahres vom Abschnittskommandanten zum Bezirkskommandanten aufstieg, sprach besonders allen ausgeschiedenen Funktionären Dank aus.

„Es war für mich nicht einfach, als Abschnittskommandant auszuscheiden. Mein Herz ist im Abschnitt Zwettl, aber ich muss jetzt für alle ein bisschen da sein“, sprach er seinen Wechsel an. Er hob zudem den Einsatz der Floriani des Zwettler Abschnittes beim Unwetter in Allentsteig hervor und erwähnte: „Zwei aus unserem Abschnitt waren auch in Belgien im Einsatz.“