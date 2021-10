Langschlags Ortschef Andreas Maringer erhielt Zdimal-Sonderpreis

In der NÖ Landwirtschaftskammer in St. Pölten wurden in der Vorwoche die besten Forstfacharbeiter aus Niederösterreich, deren Ausbildung an den Landwirtschaftlichen Fachschulen stattfindet, ausgezeichnet. Ebenso wurden die besten Absolventen der Forstfachschule Traunkirchen (Oberösterreich) sowie der Höheren Forstschule Bruck an der Mur (Steiermark) mit den „Zdimal-Preisen“ prämiert. Für Langschlags Bürgermeister Andreas Maringer gab es dabei einen Sonderpreis.

Red. Zwettl Erstellt am 21. Oktober 2021 | 11:13