Neujahrsempfang in Bad Traunstein

Auf dem Programm standen die Überreichung der Jungbürgerdiplome und die Ehrung ausgezeichneter Schul- und Berufsabschlüsse der letzten drei Jahrgänge sowie die Ehrung für Ehrenamtliche. Eingeladen waren auch die Obleute der Vereine und Institutionen. Musikalisch bestens umrahmt wurde die Feier von einer sehr jugendlichen Abordnung der Gemeindemusikkapelle Bad Traunstein unter der Leitung von Kapellmeister Hannes Blauensteiner.

Bürgermeister Roland Zimmer appellierte an die Jungbürger vor der Überreichung ihrer Diplome: „Wichtig ist, dass ihr am Gemeindeleben und in den Vereinen teilnehmt. Unsere Gemeinde soll immer ein Rückzugsort sein.“

Für ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde wurden geehrt: Adelheid Köfinger , Johann Haider , Alfred Höbarth , Michael Neuwirt , Gertrude Habegger und Robert Sulm . Eine Ehrung für ausgezeichnete Studiums- und Berufsabschlüsse der Jahre 2020 bis 2022 gab es für: Michaela Salzer , Daniel Fichtinger , Tanja Bauer , Claudia Kolm , Tamara Mach , Maria Kornberger, Raphael Kellner , Ines Hackl , Anna Köfinger , Jan Zottl , Sabine Hammerl , Stephanie Holzmann , Romana Neuwirth und Stefan Höchtl .

Die meisten „Ausgezeichneten“ konnten jedoch nicht an der Feier teilnehmen, was zwar schade war, aber die gute Stimmung nicht trübte, denn für alle Leistungen wurde kräftig applaudiert.

Danach gab Zimmer einen ausführlichen Rückblick über die Projekte der letzten drei Jahre, wobei ihm Vizebürgermeister Wolfgang Kornberger assistierte. Der Ausblick auf die Vorhaben für 2023 fiel kurz und prägnant aus: Glasfaserausbau, Löschwasserbehälter in Stein und ein Raumordnungsplan mit Entwicklungskonzept.

