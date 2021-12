Ottenschlag: 100 Lehrlinge ausgebildet

Für 2020: Manuel Hinterndorfer erhielt eine Ehrenurkunde für sein 10-jähriges Firmenjubiläum als Werbetechniker und Anita Miant die Mitarbeitermedaille der Wirtschaftskammer in Silber für ihr 30-jähriges Dienstjubiläum als Verkäuferin.

Für 2021: Mathias Hohneder erhielt eine Ehrenurkunde für sein 10-jähriges Firmenjubiläum als Maler und Beschriftungstechniker. Firmenchef Johann Jager ist seit 30 Jahren im Unternehmen tätig. Ihm wurde die Silberne Mitarbeitermedaille überreicht. Die Mitarbeitermedaille in Gold für 40-jährige Tätigkeit in der Firma wurde an den Maler und Beschriftungstechniker Manfred Halmetschlager und die Büroangestellte Adelheid Schiller überreicht.