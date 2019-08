Der Baustellensommer geht in die zweite Phase. Während einige Straßenbauprojekte bereits abgeschlossen werden konnten, geht es für die Baufirmen und die Straßenmeistereien arbeitsmäßig fleißig weiter.

„Wir haben ein Zusatz-Bauprogramm für die Waldviertler Straßen auf den Weg gebracht. 2019 wollen wir noch zusätzliche 2,35 Millionen Euro in verschiedenste Straßenbauprojekte investieren“, kündigt Landesrat Ludwig Schleritzko nun an. Mit diesen zusätzlichen Mitteln erhöht sich die Investitionssumme im Waldviertel auf fast 40 Millionen Euro. In den Bezirken können dadurch verschiedenste Bauprojekte umgesetzt werden. In Zwettl werden zum Beispiel die B36 bei Fischwald II mit diesen Mitteln verbreitert.

Alleine im Bezirk Zwettl wendet heuer das Land 5,9 Mio. Euro plus 220.000 Euro für das Zusatzprogramm für den Straßenbau auf. Ein Überblick:

Allentsteig: In der Vorwoche konnte die Baustelle auf der L75 mit der Erneuerung der Tag- und Deckschichte in der Spitalgasse abgeschlossen werden.

Kirchberg an der Wild: Die Ortsdurchfahrt (L55) muss von 5. bis 30. August aufgrund der Erneuerung der Deckschichte und der Nebenanlagen gesperrt werden.

Annatsberg/Marbach: Die Arbeiten an der B 124 zwischen Annatsberg und Marbach sind im Laufen. Die Erneuerung der Fahrbahn, der Entwässerung und der Nebenanlagen wird noch bis 30. August dauern. Bis dahin gibt es eine halbseitige Verkehrsführung.

Groß Gerungs: Die Sanierung der Fahrbahn und der Nebenanlagen auf der B119 beim Hofer-Markt sollten noch bis August andauern. Auch hier gibt es eine halbseitige Verkehrsführung.

Langschlag: Noch bis September wird die Ortsdurchfahrt von (L172) dauern. Hier werden die Fahrbahn, die Nebenflächen sowie eine Mauer erneuert bzw. saniert.

Armschlag: Auf über einen Kilometer Länge wird die B36 erneuert und von 6,2 auf 7,5 Meter verbreitert. Bis August sind hier Verkehrsbehinderungen wegen der halbseitigen Verkehrsführung sowie der Sperre wegen der Fräsarbeiten und der Asphaltierung zu rechnen.

Weikartschlag: Noch im August bleibt die L7165 durch die Ortschaft gesperrt. Die Ortsdurchfahrt erhält eine neue Trag- und Deckschichte. Geplant sind auch Nebenflächen-Sanierungen.

Ottenschlag: Im August starten die Bauarbeiten an der B36 im Bereich „Fischwald II“ im Gemeindegebiet. Die Fahrbahnerneuerung und -verbreiterung sollen im September abgeschlossen sein. Es wird eine halbseitige Verkehrsführung eingerichtet. Während den Asphaltierungsarbeiten ist mit einer Sperre von zwei bis drei Tagen im August zu rechnen.