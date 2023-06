Eine bayrische Kabarettistin in Sallingberg

„Zweimal mussten wir in den letzten beiden Jahren den Auftritt der sympathischen Kabarettistin absagen und nun freut es uns besonders, dass sie heute bei uns spielt“, erklärte Andreas Enne, der Obmann des Kulturvereins wos da wö bei seiner Begrüßung. Als Wein des Abends wurde von Winzer Johannes Hofbauer-Schmidt ein Grüner und ein Roter Veltliner präsentiert.

Kabarettistin Christine Eixenberger berichtete in ihrem Programm „Einbildungsfreiheit“ über Dialoge im Ruheraum des Wellnesszentrums, Schimmelpilz in der Wohnung, den Kirchenaustritt, Fachkräftemangel, Lehrermangel, Halloween am Weltspartag, das Kreuz mit dem Internet, das Leben auf dem Land, die Einsamkeit, den Einpersonenhaushalt, das Leben im Altersheim, die Wohnungssuche in München und den Hausbau. Das bunte Programm fand beim Publikum großen Anklang. Der erste Teil war besonders unterhaltsam, weil Eixenberger ihre große schauspielerische Begabung für viele Pointen nutzte.

Ein besonderer Gag kam zustande, weil die Glocken in der naheliegenden Pfarrkirche gerade dann erklangen, als die Kabarettistin über ihre Erfahrungen beim Austritt aus der katholischen Kirche berichtete. Da war sie verblüfft und stimmte in das Lachen der Zuschauer ein. Bei der nächsten Veranstaltung von „wos da wö" wird Stand-up Comedian Christoph Fritz am Samstag, 16. September im Pfarrstadl Sallingberg auftreten.