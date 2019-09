Die beiden Einbrüche ereigneten sich am 8. Juli und am 5. August in zwei Lokalen, die sich im selben Gebäude befinden. Kurios war dabei, dass sich der Täter mit einem widerrechtlich erlangten oder nachgemachten Schlüssel Zutritt zum Haus und in die Lokale verschafft hat. Es wurden Laden aufgebrochen und daraus die Brieftaschen der Kellner sowie die Tageslosungen gestohlen.

Die Ermittlungen der Polizei führten zu dem 46-Jährigen aus der Gemeinde Groß Gerungs. Bei der bei ihm durchgeführten Hausdurchsuchung fanden die Polizeibeamten auch den nachgemachten Zentralschlüssel. Der mutmaßliche Täter dürfte den Originalschlüssel von einem Freund, der in den betroffenen Lokalen beschäftigt ist, ohne dessen Wissen aus seiner Hose entwendet und dann widerrechtlich nachmachen lassen. Den Originalschlüssel dürfte er dann wieder unbemerkt retourniert haben.

Der 46-Jährige wurde nach Abschluss der Erhebungen über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems auf freiem Fuß angezeigt.