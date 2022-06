Werbung Wiedereröffnung Anzeige McDonald‘s ist nach Umbau wieder zurück

In eine landwirtschaftliche Mehrzweckhalle in Weinpolz brach am 23. Juni in den frühen Morgenstunden ein unbekannter Täter ein.

Er entnahm aus dem Verkaufskühlschrank eines Selbstbedienungsladens ein Glas Honig und brach in Folge mit einem Schraubendreher die mit dem Tisch verschraubte Handkasse auf.

Der Einbrecher stahl den Bargeldbestand und das neben der Kasse bereitgestellte Wechselgeld. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

