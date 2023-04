Aus Einfamilienhaus in Friedersbach: Schmuck gestohlen

Bisher unbekannte Täter verübten am 7. April in der Zeit zwischen ungefähr 14.15 Uhr und 15.00 Uhr einen Wohnhaus-Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Katastralgemeinde Friedersbach. Laut Polizei stiegen die Täter vom Terrassenbereich an der Südseite des Hauses ein, wo sie eine aus Holz beschaffene Terrassentüre aufbrachen und ins Haus gelangten. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Täter stahlen Schmuck, Bargeld konnten sie nicht vorfinden. Nach Tatausführung öffneten die Täter wieder an der Südseite eine weitere Terrassentüre, die weitere Fluchtrichtung sei unbekannt, so das Bezirkspolizeikommando Zwettl.

