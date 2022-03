Alarmanlage vertrieb Einbrecher aus Werkstatt in Pölla

Laut Polizei drangen die Unbekannten am 11. März zwischen 22.15 und 22.40 Uhr in die Werkstatt ein. Dazu zwängten die Einbrecher die Fluchttür des Werkstättentores vermutlich mit einem Schraubenzieher auf und gelangten so in das Innere der Firmenhalle.

Zuvor zerstörten sie aber den vor der Werkstatthalle seitlich auf einer Wand montierten Bewegungsmelder, mit dem das Licht am Vorplatz der Werkstatt aktiviert wird. Diese Werkstatt verfügt aber auch über eine Alarmanlage mit Bewegungsmeldern im Inneren der Halle, das dürften die Täter übersehen haben.

Als sich die Alarmanlage eingeschaltet und das Licht angegangen ist, haben sie offenbar fluchtart den Tatort verlassen – ohne Beute.

