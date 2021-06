Der Hausbesitzer war am 31. Mai zwischen 9.15 und 10.10 Uhr mit seinem Hund unterwegs. Diese Zeit nutzen Einbrecher und brachen in dem abgelegenen Haus ein ebenerdiges Fenster an der Hausrückseite auf. Im Erdgeschoß wurden laut Polizei alle Räume durchsucht. Mit Bargeld und Schmuck dürften die Täter das Haus wieder über das aufgebrochene Fenster verlassen haben.

Laut Zeugenaussagen und aufgrund der bisher durchgeführten Erhebungen dürfte der Täter mit einem Komplizen mit einem VW Golf 7, weiß lackiert – auch Stoßstange und Kühlergrill - zum Tatort zugefahren sein. Das Fahrzeug mit dem Komplizen wurde mehrfach im Nahbereich des Tatortes im Raum Groß Gerungs wahrgenommen. Zweckdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Groß Gerungs unter 059133-3474 entgegen.