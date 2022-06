Polizei fandet Einbruchsserie in Groß Gerungs

Lesezeit: 2 Min RZ Red. Zwettl

Symbolbild Foto: APA (Symbolbild/dpa)

D ie Polizei ermittelt aktuell wegen einer Einbruchsserie in Groß Gerungs. In der Nacht zum 26. Juni wurde in einem Gastronomiebetrieb sowie in zwei Vereinshäusern eingebrochen.