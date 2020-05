Die ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen sind in Kraft. Fitnessstudios müssen jedoch noch auf die Wiedereröffnung warten.

Um ihre Kunden trotzdem fit zu halten, bieten Studios Onlinetrainings an, wie etwa ChiliGym. Bis Ende April wurden die Videos kostenlos für alle angeboten, und für Mitglieder bleiben sie das auch, wie Inhaber Jürgen Hobiger erklärt. Das online Angebot hätte es auch davor bereits gegeben, aber in den ersten zwei Wochen nach der Schließung seien rund 600 Neuanmeldungen dafür eingegangen und die täglichen Zugriffe waren sehr hoch. „Zurzeit haben wir zwischen zehn und 14 Anmeldungen pro Tag. Die Motivation ist seit dem Anfang ein bisschen gefallen“, meint Hobiger. Außerdem seien die insgesamt zehn Trainer der Standorte über soziale Medien erreichbar.

„Die soziale Komponente ist bei einem Studiobesuch eine großer Teil.“ Jürgen Hobiger

Klar ist aber auch, dass man darauf wartet wieder aufmachen zu dürfen. „Wir buchen jetzt keine Beiträge mehr ab. Zurzeit haben wir nur Ausgaben“, merkt Hobiger an, und weiter: „Die soziale Komponente ist bei einem Studiobesuch ein großer Teil.“

Auch bei Mrs. Sporty bietet man den Kunden nun Onlinestunden. Es gibt Trainings zu bestimmten Zeiten sowie Videos, die jederzeit abrufbar sind, wie der Zwettler Clubinhaber Wolfgang Wagesreiter anmerkt. Auch eine App gäbe es bereits und man ist telefonisch erreichbar. „Ab Mai gibt es live Ernährungsvorträge mit einem Chat für Fragen“, erwähnt Wagesreiter.

Da man das Studio voraussichtlich noch bis zum 29. Mai geschlossen halten muss, werden ab dieser Woche drei Mal täglich Outdoortrainingseinheiten am Zwettler Eislaufplatz angeboten. „Wir halten unsere Kunden auf dem Laufenden und informieren sie über die Angebote“, meint Wagesreiter. Die Beiträge werden weiter abgebucht. Falls jemandem das Onlineangebot nicht ausreichen sollte, könnte die Zeit der Schließung drangehängt werden. Wie das Training nach der Öffnung aussehen wird, könne man nicht sagen. „Konkrete Vorbereitungen können wir noch nicht treffen. Es gibt bisher keine Vorgaben von der Politik“, sagt Wagesreiter.

Petition für die Wiedereröffnung

Darauf macht auch Martina Walkersdorferova vom Studio Top Fitness aufmerksam. Sie hat die Petition der Fitnessbranche an den Bundeskanzler unterschrieben, in der auf eine Wiedereröffnung gedrängt wird. „Ich bin der Meinung, dass wir irgendwie vergessen wurden, und es an der Zeit ist wieder aufsperren zu dürfen“, meint sie, und weiter: „Wir sind kein großes Studio. Bei uns ist das überschaubar.“ Die Geräte würden eineinhalb Meter auseinander stehen und die Hygienemaßnahmen seien sowieso hoch.

Zur Zeit steht das Studio komplett still. „ Ich habe keine fixen Angestellten, nur Aushilfskräfte. Die sind jetzt abgemeldet“, erklärt sie. Außerdem habe sie entschieden, die Mitgliedsbeiträge auszusetzen. Onlinetrainings hat sie keine gestartet. „Da gibt es schon so vieles“, meint Walkersdorferova.