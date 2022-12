Großprojekte in Waldhausen beschlossen

2023 wird in der Gemeinde Waldhausen sehr arbeitsintensiv. Bei der Gemeinderatssitzung Ende November wurde eine Reihe an Projekten im Voranschlag einstimmig berücksichtigt. „Diese sind finanziell zu stemmen, aber ein Nachtragsvoranschlag wird uns nächstes Jahr auch wieder blühen“, betont Bürgermeister Christian Seper.

„Es gibt größere Geschichten, denen wir uns im kommenden Jahr widmen werden. Eine davon ist die Erweiterung der Mehrzweckhalle, die wir heuer zurückgestellt und dafür die Infrastruktur für die Siedlungswege in drei Katastralgemeinden geschaffen haben“, erklärt Seper. In diesen erweiterten Siedlungsgebieten mussten Kanal, Wasser & Co verlegt werden. „Das war uns wichtiger.“

150.000 Euro für Mehrzweckhalle

Die Mehrzweckhalle soll einen barrierefreien Eingang und einen dringend erforderlichen Lagerraum bekommen. Dafür wurden 150.000 Euro im Voranschlag 2023 berücksichtigt. Es gebe aber noch keinen detaillierten Plan und somit auch nur geschätzte Kosten. „Daran arbeiten wir aber schon“, meint Seper. Das gelte auch für den ins Auge gefassten Umbau im Amtshaus der Gemeinde. Laut Seper soll hier ein neuer Sitzungssaal entstehen.

Beim zweigruppigen Kindergarten wird ebenfalls eine Erweiterung notwendig werden. „Wir haben eine dritte Gruppe provisorisch in der Schulküche untergebracht. Schon deswegen und im Hinblick auf die neuen Richtlinien für die Kinderbetreuung wird ein Zubau beim Kindergarten passieren müssen. Dieses wichtige Projekt werden wir vermutlich fremdfinanzieren müssen“, erklärt der Gemeinde-Chef, der sich mit seinen Mandataren weiters darauf einigte, das Thema „Energie“ im kommenden Jahr anzugehen: „Wir haben Potenzial zur Verbesserung, aber wie wir dieses umsetzen und was überhaupt machbar ist, das müssen wir uns genau ansehen.“

Höhere Kosten durch Sprengung und Verdichtung

Einstimmig beschlossen wurde auch der Nachtragsvoranschlag 2022. Laut Seper sei der Wegebau heuer forciert worden und somit höhere Kosten entstanden. „Außerdem mussten wir dabei einige Male sprengen und bei anderen Wegen das weiche Erdreich verdichten.“ Die Sanierung der Friedhofsmauer in Obernondorf, wo auch ein neuer Eingang geschaffen werden soll, wurde auf 2023 zurückgestellt. Waldhausen wird auch in den nächsten drei Jahren der Klimaanpassungsregion KLAR! Waldviertler Kernland angehören. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 90 Cent pro Einwohner und Jahr.

Für ein neues Siedlungsgebiet in Brand wurden mit den privaten Besitzern Verfügbarkeitsverträge beschlossen. „Sollten diese Bauplätze in den nächsten fünf Jahren nicht verkauft werden, dann werden sie unserer Gemeinde zum Kauf angeboten“, erklärt Seper, der noch eine erfreuliche Nachricht für seine Bürger hat: „Wir haben beschlossen, dass die Gemeindegebühren 2023 nicht erhöht werden.“

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.