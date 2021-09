Die Heidenreichsteinerin war am Sonntag kurz nach 11 Uhr im Selbstbedienungs-Hofladen und kaufte zwei Pilzsubstrate im Kübel sowie ein Stoffsackerl. Laut Polizeidürfte sie diesen Einkauf aber nicht bezahlt haben.

Die Inhaberin des Hofladens zeigte am Vormittag des 31. August bei der Polizeiinspektion Waldhausen Anzeige den Ladendiebstahl an. Die 44-Jährige wurde dem mutmaßlichen Ladendiebstahl von der im Laden installierten Videoüberwachung gefilmt und konnte nach einem internen Hinweis identifiziert werden.