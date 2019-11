Der Ladekran des mit Holz beladenen Lkw wurde bei dem Unfall im Bereich der Bahnunterführung auf der B2 beschädigt. Er verlor mehrere Liter Öl. Der Lenker bewegte das Fahrzeug noch bis in die in der Nähe befindliche Bahnhofstraße, sodass das meiste Hydrauliköl in dem Bereich und nicht auf der stark befahrenen B2 ausgetreten ist.

14 Mitglieder der Feuerwehr Göpfritz rückten nach Alarmierung zur angegebenen Einsatzadresse aus.

Freiwillige Feuerwehr Göpfritz an der Wild 14 Floriani der Freiwilligen Feuerwehr Göpfritz mussten das ausgetretene Hydrauliköl binden und entfernen.

Die Unfallstelle im Bereich der Bahnunterführung wurde abgesichert, um den Mitarbeitern der ÖBB die Inspektion des Brückenbauwerks zu ermöglichen. Außerdem wurde so der Verkehrsfluss in diesem Bereich entschleunigt, damit bis zur Absicherung mittels Ölspurtafeln durch den Straßenerhalter keine Folgeunfälle passieren konnten.

Parallel dazu wurde das ausgetretene Hydrauliköl im Bereich der Kreuzung Bahnhofstraße /LB2 auf einer Strecke von etwa 100 Metern aufgefangen und gebunden. Die zuständigen Straßenmeistereien wurden informiert, deren Mitarbeiter die von der Ölspur betroffenen Abschnitte daraufhin absicherten.