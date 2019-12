Die Freiwilligen Feuerwehren Langschlag, Bruderndorf, Kainrathschlag und Mitterschlag rückten am 23. Dezember kurz vor 8 Uhr mit insgesamt 59 Mann nach Bruderndorferwald aus. Beim Eintreffen am Einsatzort wurde rasch eine Löschleitung errichtet und durch den Atemschutztrupp mit einem umfassenden Innenangriff begonnen.

Durch rasches und gezieltes Vorgehen konnte der Brandherd sehr schnell ausfindig gemacht und mit den Löscharbeiten begonnen werden. Gleichzeitig wurde das Gebäude mittels Überdruckbelüfter belüftet, um bessere Sicht für den Atemschutztrupp zu schaffen und das Haus rauchfrei zu bekommen.

Die Liegenschaft wird von einer 59-jährigen Wienerin bewohnt. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein älteres Gehöft mit einem Nebengebäude. Die Bewohnerin gab gegenüber der Polizei an, dass sie am Tag zuvor um etwa 19.30 Uhr zum letzten Mal Holz in den Kachelofen gegeben und danach die Ofentür geschlossen habe und dann später zu Bett gegangen wäre.

Die Frau wurde am Morgen durch ein knacksendes Geräusch geweckt. Sie ging ins Erdgeschoss und bemerkte die starke Rauchentwicklung im Wohnzimmer. In weiterer Folge verständigte sie ihre Nachbarin sowie die Feuerwehr.

Im Zuge der Brandursachenermittlung konnte festgestellt werden, dass sich die Brandausbruchsstelle vor dem Kachelofen befand. Im Raum neben dem Wohnzimmer schliefen zwei Hunde sowie eine Katze, die durch die Rauchgase ums Leben kamen.

Außerdem wurden alle angrenzenden Räume durch starke Rauchgasniederschläge beschädigt. Die Besitzerin selbst erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, weigerte sich jedoch laut Polizei, in das Landesklinikum Zwettl gebracht zu werden.