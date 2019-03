Das Land soll grundsätzliche Planungen für eine Umfahrung von Merzenstein starten. Das wurde bei der Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen.

„Es gibt keine andere Straße im Bezirk, die durch einen Ort führt und derart viel Verkehrsaufkommen hat, als die B 38“, sagt Bürgermeister Franz Mold. Verkehrszählungen wurden in Merzenstein schon des Öfteren durchgeführt, im Schnitt fahren 5.700 Kraftfahrzeuge pro Tag durch den 144 Einwohner-Ort. An Spitzentagen sollen es sogar knapp 7.000 sein. Zum Vergleich: Die B2, die die Orte Schwarzenau und Göpfritz miteinander verbindet, hat im Bereich von Stögersbach ein ungefähres Verkehrsaufkommen von 4.400 Fahrzeugen am Tag.

Mold ist sich auch sicher, dass der Verkehr zum Großteil aus dem Bezirk selbst komme, denn auf der B 38 zwischen Karlstift und Siebenhöf fahren nur mehr 900 Fahrzeuge am Tag.

Die schweren Unfälle im Ort häufen sich zudem. Drei davon passierten seit dem 10. Oktober 2017. Ein Auto rammte an diesem Tag in den frühen Morgenstunden eine Toreinfahrt und stand im Hof des Hauses Nummer 4. Am 14. Februar 2018 scherte ein LKW aus und drückte das Auto einer jungen Frau gegen die Gehsteigkante. Sie musste mit dem Notarzthubschrauber weggeflogen werden. Erst am 12. Dezember 2018 prallte wieder ein Auto gegen das Haus Nummer 4 - bei diesem Mal brach ein LKW-Aufleger aus.

Unübersichtliche Kurven mitten im Ortsgebiet

Nicht nur das hohe Verkehrsaufkommen dürfte für die drei schweren Unfälle verantwortlich sein. „Wir haben in Merzenstein teilweise unübersichtliche Kurven. Zudem gibt es Linksabbieger, die warten müssen und den Verkehr damit aufhalten, da sie keinen Abbiegestreifen haben“, erklärt Stadtrat Erich Stern im NÖN-Gespräch. Seit Jahren habe es bereits Vorgespräche und Verkehrszählungen gegeben, die jetzt die Handlungsgrundlage für das Land darstellen. Er freut sich sehr, dass die Trassenplanung und Freihaltung jetzt fixiert werden konnte.

Sogwirkung von Lkw ist Mutter zu gefährlich

„Merzenstein ist einer massiven Verkehrsbelastung ausgesetzt. Wir nehmen auch eine Steigerung des Schwerverkehrs wahr. Das hat jetzt aber sicher nichts mit verstärkten Holztransporten zu tun“, betont Ortsvorsteher Johannes Friedl auf die Frage, ob der Mehrverkehr vielleicht auf Käferholztransporte zurückzuführen ist. Auch Geschwindigkeitsmessungen und die verstärkte Polizeipräsenz, die es im Ort gäbe, führen nicht zum gewünschten Erfolg.

Die Merzensteinerin Nicole Mayerhofer ist Mutter eines acht- und eines fünfjährigen Mädchens. Sie lässt ihre Kinder nicht alleine auf dem Gehsteig im Ort gehen. „Das ist meiner Meinung nach unverantwortlich. Die Lastwägen fahren so Nahe am Gehsteig vorbei, dass sie eine regelrechte Sogwirkung erzeugen. Auch das Überqueren der unübersichtlichen Straße ist ganz schwierig, speziell für die Kinder. Nicht einmal ein Zebrastreifen würde da einen Sinn machen“, betont die zweifache Mutter.

Vater Richard Mayerhofer freut sich, dass der Beschluss im Gemeinderat einstimmig gefällt wurde: „Das heißt, dass es hier nicht nur um den Willen der ÖVP geht, sondern dass alle Parteien das große Problem, dass es hier gibt, anerkennen!“

Jetzt geht es beim Land mit Erhebungen im Umweltbereich los. „Schritt eins ist die Trassenfestlegung und die Trassenfreihaltung. Der Plan muss natürlich unter Berücksichtigung der B 124 (Anm. Straße nach Rappottenstein) ausgearbeitet werden, welche als Zubringer nicht irrelevant ist“ betont Mold.