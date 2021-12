ÖVP-Bürgermeister Franz Mold erhält Ehrenring der Stadtgemeinde Zwettl

Trotz einiger Diskussionen in der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr, mehr dazu hier, gab es am Ende einen versöhnlichen Weihnachtsfrieden: Einstimmig wurde beschlossen, ÖVP-Bürgermeister Franz Mold den Ehrenring der Stadtgemeinde Zwettl für hervorragende Dienste und Leistungen zu verleihen.

Der Antrag wurde als gemeinsamer Dringlichkeitsantra eingebracht – ohne dass Mold davon wusste. Verkündet und beschlossen wurde er nämlich in seiner Abwesenheit. Vom Beschluss war der Bürgermeister sichtlich überrascht und gerührt: „Da habt‘s aber hundertprozentig dicht gehalten. Mir fehlen ein bisschen die Worte.“

Seit 1995 im Zwettler Gemeinderat

ÖVP-Stadtrat Erich Stern dankte Mold für seinen Einsatz für die Region in seinen vielen Funktionen. Die Auszeichnung ist auch gleich ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk: Im Februar feiert Mold seinen 60. Geburtstag. In den Zwettler Gemeinderat kam Franz Mold für die ÖVP 1995. Bis 2006 bekleidete er die Funktion eines Gemeinderates, zwischen 2006 und 2018 war er Stadtrat. Seit 9. Oktober 2018 ist er Bürgermeister der Stadtgemeinde Zwettl.

Grüne-Stadträtin Silvia Moser hob die gute Gesprächsbereitschaft Molds hervor. Laut FPÖ-Gemeinderat Ewald Edelmaier habe Mold „immer ein offenes Ohr“, SPÖ-Gemeinderat Emmerich Temper meinte: „Du bist für mich ein guter Bürgermeister.“

Franz Mold selbst sagte zur Verleihung: „Ich hoffe, ich werde dieser Leistung, die man mit dme Ehrenring verbindet, im Laufe meiner Zeit als Bürgermeister gerecht.“