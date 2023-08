60 Prozent der Schönbacher wollen ans Glasfasernetz

Bei der Gemeinderatssitzung Ende Juli standen Informationen für die Gemeindemandatare über den geplanten Glasfaserausbau auf der Tagesordnung. „Dieser Ausbau kann nun auf Schiene gebracht werden. 60 Prozent der Hausbesitzer haben sich für einen Anschluss angemeldet, das ist wirklich sehr positiv“, betont Bürgermeister Ewald Föschl (ÖVP). Die dafür notwendigen Arbeiten sollen noch im Herbst ausgeschrieben werden. „Wir befinden uns mit den Gemeinden Rappottenstein und Altmelon in der Phase 2 des Glasfaserausbaues in unserer Region“, erklärt Fröschl, der optimistisch ist, dass noch heuer die Arbeiten beginnen können.

Weit fortgeschritten ist mittlerweile die Generalsanierung der Mittelschule Schönbach, die seit drei Jahren läuft. „Wir haben jetzt die feierliche Eröffnung unserer 'neuen' Mittelschule mit 22. Oktober fixiert“, freut sich Fröschl. Im letzten Sanierungsabschnitt wurde die neue Sporthalle samt Mehrzweckraum und Garderoben errichtet. Jetzt müsse laut Fröschl nur noch der Außenbereich gestaltet werden. Die Sanierung dieser Schule kostet 2,3 Mio. Euro.

Im Rahmen dieser Sitzung wurden zwei Wohnbauförderungen vergeben und eine Auszahlung aus dem Stiftungsfonds „Raimund Binder“ beschlossen. „Mit 2.000 Euro wollen wir die Familie Hahn unterstützen. Im Vorjahr ist Rudi Hahn plötzlich im Alter von 49 Jahren verstorben, er hinterlässt drei Kinder“, erklärt der Bürgermeister. Die Stiftung hat Altbürgermeister Binder eingerichtet und wurde nun in einen Stiftungsfonds umgewandelt. „Hier ist eine gewisse Summe veranlagt worden, damit sollen Bürger unserer Gemeinde, die Hilfe brauchen, unterstützt werden“, betont Fröschl, der in seinen Ausführungen auf die vielen erfolgreichen Veranstaltungen in der Gemeinde Schönbach verwiesen hat. „Wir hatten die ORF-Sommertour hier, tolle Theateraufführung oder das Chorseminar. Derzeit läuft das Jazzseminar und am 15. August findet wieder der Korb- und Handwerksmarkt mit umfangreichem Rahmenprogramm statt. Bei uns ist wirklich etwas los.“