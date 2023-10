Mit neuer Kühltechnik in den Winter

Der Zwettler Eissportverein rüstet sich für die neue Saison: Nachdem die schwarzen Kühlmatten bereits 21 alt waren und einige Schläuche verstopft sind, werden sie durch neue in weißer Farbe ersetzt. Dadurch spart man sich auch das graue Abdeckfließ, das ebenfalls schon in die Jahre gekommen ist. Außerdem wurden bereits die Hauptleitungen für die Kühlung erneuert. Die Vorbereitungsarbeiten sind alles andere als einfach, weiß Obmann Heinz Lüdemann: 3.500 Anschlüsse an die Kühlmatten müssen entlang der 1.800 m² großen Eisfläche verbunden werden. Die Auftragssumme beläuft sich auf 107.000 Euro.

Nachdem es in der vergangenen Saison passierte, dass Schlamm des Mühlbaches den Zulauf zur Kältemaschine verlegte, war es außerdem notwendig, Abhilfe zu schaffen. So wurde ein neuer Schacht errichtet, der den Schlamm sammelt, sodass er wieder in den Mühlbach zurückgepumpt werden kann. Außerdem wurde auch der Drainagekies erneuert.

Der Start der Eislaufsaison ist übrigens für Mitte November geplant. „Dazu muss es zuvor aber einige Tage auf mindestens fünf bis sechs Grad abkühlen“, erklärt Obmann-Stellvertreter Karl Kuchelbacher.