Wie auch in den vergangenen Jahren stand elektroakustische Musik im Zentrum des Programmes. So eröffnete Rabl selbst den ersten Tag mit dem halbstündigen Stück „Landschaft mit Pianist“ das Festival. Für die Klangregie zeichnete Rabl selbst verantwortlich, die Klavierimprovisation stammte von der Originalaufnahme der Premiere 1986 von Friedrich Gulda.

Bespielt wurde die Sägewerkshalle über mehrere aufgehängte Lautsprecher, sowie einem Aufbau in der Mitte des Raums, der alleine für die Klavierspur reserviert war. So entstand der Eindruck, es würde ein Flügel in der Mitte stehen.

Es folgte „und alles licht in diesem ton“ der Grazerin Katharina Klement, die Uraufführung „Es = Es“ von Daniel Lercher sowie das musikalische Gebet „Ohne Worte“ von Martin Sierek. Wer sich Musik nach herkömmlichen Maßstäben wünschte, wurde enttäuscht, Freunde der experimentelleren Schiene kamen aber auf ihre Kosten. Nächster Termin: 22. August, 20 Uhr: Betiri, Sprechoper nach einem Text von Werner Helwig.