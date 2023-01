Bezirk Zwettl: Eine neue Ära brach an

Werbung

Foto: NOEN

Wie jedes Weihnachten war die Post heuer wieder besonders gefordert. Zahlreiche Menschen besorgen schließlich ihre Weihnachtsgeschenke mittlerweile komplett online. In Coronazeiten nahm der Paketversand deshalb nochmals stark zu, und der Trend spricht für sich.

Die Briefzustellung, das Hauptgeschäft der Post über Jahrhunderte, ist dagegen etwas ins Hintertreffen gekommen. Vor 100 Jahren sah die Postzustellung in Zwettl dabei noch ganz anders aus. In die Zwischenkriegszeit der 1920er-Jahre fiel auch ein großer Umbruch für die Post. Wie in vielen Bereichen war die Motorisierung Auslöser eines gewaltigen Strukturwandels.

Wo vorher noch per Kutsche oder gar zu Fuß ausgetragen wurde, kamen langsam die Postautobusse auf. Postkutschen waren damals nicht nur Nachrichtenbringer, sondern dienten auch als öffentliche Verkehrsmittel. Postkutschen verkehrten von Zwettl aus in zahlreiche umliegende Ortschaften wie Ottenschlag oder Rosenau. Das Zentrum der Postkutschen lag im Poststallamt, Landstraße 32. Einige berühmte Poststraßen aus damaliger Zeit haben auch noch heute einen Namen. Dazu zählt etwas die „Fürnbergsche Poststraße“, die von Schloss Luberegg an der Donau nach Gutenbrunn geführt haben soll.

Auch viele beschwerliche Märsche der Postboten zu Fuß sind überliefert. So gingen Fußboten täglich von Zwettl nach Rappottenstein, Stift Zwettl und auch nach Etzen. Großen Stellenwert hatte daneben natürlich auch die Postbeförderung per Zug im Waldviertel.

Das alles änderte sich ab 1918 mit der Auflassung der Zwettler Poststation wegen des Aufkommens der Postautobusse. Die erste dieser Linien im Waldviertel bestand zwischen Krems und Gföhl. 1924 wurde bis nach Zwettl verlängert. Das Postauto fuhr ein Mal täglich hin und zurück. Eine weitere Verbindung führte vom Bahnhof Zwettl über Etzen nach Groß Gerungs. Bis 1929 kamen noch Verbindungen nach Weitra, Eggenburg und Schrems hinzu. 1942 war Zwettl das Zentrum von bereits acht Postbuslinien.

Das Zwettler Postzentrum war im damaligen Amtshaus der Stadtgemeinde untergebracht. 1964 kaufte jedoch die Postdirektion das Gebäude und plante einen Umbau. Das Haus wurde vollständig abgetragen und durch einen Neubau ersetzt, um den immer größer werdenden Anforderungen des Postdienstes gerecht werden zu können. Dabei spielte auch der Bedarf nach Platz für ein Telefon-Wählamt mit. 1970 konnte das neue Postamt schließlich vollends in Betrieb gehen.

Kritik gab es jedoch noch für viele Jahre seitens der Bevölkerung wegen der kahlen, schmucklosen Gestaltung. Das Gebäude vermochte so nicht ins Stadtzentrum zu passen. Die Post gab nach und ließ 1979 die Fassade neu gestalten.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.