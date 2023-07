Gerungser Straße in Zwettl schneller fertig, als geplant

Damit sind die umfangreichen Umleitungsmaßnahmen über die Umfahrung für die Verkehrsteilnehmer beendet. Nachdem im Vorjahr in der Gerungser Straße bestehende Wasserleitungen, Abwasserkanäle und Gasleitungen saniert und heuer bereits Nebenanlagen wie Bordsteine, Parkflächen und Gehsteige erneuert wurden, waren die Arbeiter seit 3. Juli unter anderem damit beschäftigt, den Asphalt komplett abzufräsen, den Oberbau teilweise zu sanieren und mit einer Trag- und Deckschicht zu versehen.

Die Bauarbeiten wurden von der Straßenmeisterei Zwettl in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region ausgeführt. „Ein Dankeschön an alle an der Sanierung Beteiligten, die es trotz sengender Hitze möglich machten, die Straße bereits eine Woche früher als geplant für den Verkehr freizugeben“, sagt Stadtrat Gerald Knödlstorfer.