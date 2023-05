Waldviertler Oberarzt Manfred Weissinger feierlich verabschiedet

„Eine Ära am Landesklinikum Zwettl geht zu Ende.“ Mit nur diesem einen Satz fasste Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eigentlich schon perfekt die Verabschiedung des langjährigen Oberarztes Manfred Weissinger zusammen. Stolze 36 Jahre war er ärztlicher Direktor in Zwettl, also seit 1987. 2006 kamen auch die Kliniken Gmünd und Waidhofen unter seine Fittiche.

Irgendwann muss für den mittlerweile 70-Jährigen aber Schluss sein, auch wenn er sich von seiner Facharztordination nach wie vor nicht trennen will (die NÖN berichtete). Im festlichen Ambiente der Schwarzalm fand die Verabschiedungsfeier statt, bei der neben der Landeshauptfrau auch zahlreiche Gäste aus Medizin und Politik den renommierten Arzt verabschiedeten. Mit dabei waren etwa Alfred Zens, Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur sowie die Bürgermeister die Weissinger während seiner Zeit als Oberarzt begleitete: Franz Mold, Ewald Biegelbauer, Franz Pruckner und Herbert Prinz.

„Deine Arbeit hat große Kreise gezogen“, meinte „Gesundheit Waldviertel“-Geschäftsführer Andreas Reifschneider über seinen Kollegen, für den die „Grenzen des Arbeitszeitgesetzes wohl niemals galten“. Neben der Tätigkeit als Oberarzt war Weissinger seit 1987 auch Primarius an der Schwerpunktabteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie. Darüber hinaus hatte er die medizinische Leitung des Rehabilitationszentrums Moorheilbad Harbach inne und betreibt eine Facharztordination in Zwettl. Auf seine Initiative hin wurde auch der Orthopädie-Cluster Zwettl-Gmünd-Harbach gegründet.

Über das Waldviertel hinaus wurde Weissinger mit seiner maßgeblichen Rolle in der Entwicklung der sogenannten „Zwettler Hüfte“ bekannt, einem zementfreien Implantat aus einer speziellen Titanlegierung in Kombination mit einem hochwertigen Keramikeinsatz und Keramikkopf.

Nicht zu vergessen arbeitet Weissinger seit seiner Habilitation zum Universitätsdozenten an der Karlsuniversität in Prag im Jahr 2002 weiterhin in der Wissenschaft und lehrt an der Donauuniversität Krems und der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften.

„Die Erfolgsgeschichte eines Zwettlers“

Ein langes Renommee, das in seiner vollen länge den Rahmen sprengen würde. Zahlreiche Dankesworte richteten sich deshalb bei der Abschiedsfeier an den langjährigen Oberarzt. „Es ist die Erfolgsgeschichte eines Niederösterreichers, Waldviertlers und vor allem Zwettlers, der hier den perfekten Nährboden für seine medizinische Tätigkeit fand“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie dankte Weissinger außerdem für die politische Tätigkeit als Stadtrat in Zwettl. Als Überraschung verlieh sie Manfred Weissinger das Silberne Komturkreuz des Landes Niederösterreich.

Weissinger selbst betonte in seinen Dankesworten, dass er das Klinikum stets als sein zu Hause sah: „Wenn man gerne hineingeht und operiert, ist das etwas wirklich Schönes.“ Jetzt wolle aber auch er mal etwas kürzer treten und andere Dinge im Leben genießen.

Dazu gehören bekanntlich schnelle Autos der Marke Porsche. Auf ebendiese spielte auch sein Nachfolger als ärztlicher Leiter, Christian Helmreich, an. Nach der Relativitätstheorie bewege sich schließlich die Zeit für schnelle Objekte langsamer. „Demnach ist Manfred Weissinger eigentlich fünf Jahre jünger als Gleichaltrige“, scherzte Helmreich. Die Abschlussworte der Landehauptfrau im Namen aller Gäste: „Alles Gute, nur fahr nicht zu schnell.“

