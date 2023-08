Seit 70 Jahren Strom aus Kleinkraftwerken

Seit den frühen 1950er-Jahren produziert das Stift Zwettl eigenen Strom und war Vorreiter in der Region. Am Meierhof beim Stift und fünf Kilometer den Kamp flussaufwärts, in der Neumühle, erzeugen die Turbinen abhängig von der vorhandenen Wassermenge variierende Mengen an Strom. Das Wasser in den Mühlbächen treibt durch eine Fallhöhe von zweieinhalb Metern Kaplanturbinen an. „Wenn wir zu Spitzenverbrauchszeiten mehr Strom brauchen, als wir erzeugen, dann kaufen wir Strom zu“, informiert Pater Bernhard.

Im Durchschnitt erzeugen diese beiden Kleinkraftwerke 80 Kilowatt pro Stunde. Das sind 730.000 Kilowattstunden pro Jahr. Rund die Hälfte davon wird vom Stift Zwettl mit all seinen Gebäuden und Werkstätten verbraucht, der Strom wird ins Stromnetz eingespeist. Weil es im Stift keine Stromspeicher gibt, ist es nicht energieautark.

Fernwärme für Stift und benachbarte Schule

In den 1980ern wurde das Fernheizwerk in Stift Zwettl errichtet, das anfangs als Rindenheizung für den Abfall des Sägewerkes konzipiert war. Heute wird es mit Hackschnitzeln aus dem eigenen Wald bestückt. Das so produzierte Warmwasser versorgt die Stiftgebäude, die Taverne und die Schule. Vier Millionen Kilowattstunden werden im Fernheizwerk pro Jahr produziert. Pater Bernhard: „Das brauchen wir auch, es ist ein riesiger Gebäudekomplex.“