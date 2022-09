Erstes Projekt dieser Größe im Waldviertel

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Stolz berichtet Karl Elsigan, Obmann der Kleinregion ASTEG und Bürgermeister von Schwarzenau, im Gespräch mit der NÖN über ein Großprojekt der Kleinregion. Eine erneuerbare Energiegemeinschaft (kurz EEG) der ASTEG befindet sich aktuell in Gründung. Profitieren davon könnten auch Regionen über das Gebiet der Kleinregion hinaus. Mit der Durchführung auch dieses Energieprojektes ist ASTEGplus-Geschäftsführer Herbert Stadlmann beauftragt.

Herbert Stadlmann leitet das Projekt der EEG ASTEG. Foto: S. Eder

„Im Team der e5-Gemeinde Echsenbach haben wir schon vor über einem Jahr die Idee aufgegriffen, eine erneuerbare Energiegemeinschaft zu gründen“, berichtet Herbert Stadlmann. Dabei hätte sich herausgestellt, dass EEGs nicht auf die Grenze einer Region beschränkt sind, sondern auf Bereiche von Strom-Umspannwerken. Diese Umspannwerke decken weit mehr Verbraucher ab, als etwa Menschen in Echsenbach wohnhaft sind. „Da wollten wir im e5-Team der Gemeinde größer denken und die erneuerbare Energiegemeinschaft auf die gesamte ASTEG ausweiten“, so Stadlmann. Die Gemeinden Allentsteig, Göpfritz und Schwarzenau waren sofort hellauf begeistert. „Energiethemen stehen sehr stark im Fokus. Als wir mit der Projektplanung im Sommer des Vorjahres begonnen haben, war noch keine Rede vom Anstieg des Energiepreises oder einem Ukraine-Krieg“, erinnert er sich.

Mehr Synergieeffekte bei größeren Energiegemeinschaften

„Je größer die Energiegemeinschaft ist, desto größer sind die Synergieeffekte“, weiß Stadl- mann. Je mehr Mitglieder eine EEG habe, umso mehr Haushalte und Unternehmen könnten etwa durch PV-Anlagen produzierten Strom ins Netz einspeisen und natürlich auch beziehen, wenn gerade kein eigener Strom erzeugt werden kann. Auch jene, die keine Möglichkeit hätten, eigenen Strom auf den Dächern zu erzeugen, können als Verbraucher Mitglied werden. „Alles ist möglich“, so Stadlmann.

Ein weiterer Vorteil wäre zudem, dass die Verwaltungsaufwände bei größeren EEGs geringer ausfallen, als wenn nur eine kleine Gemeinschaft bedient werden muss.

Stadlmann: „Das war mitunter auch ein Grund, warum wir die Energiegemeinschaft über Echsenbach hinaus auf die ASTEG ausdehnen wollten.“

Unterstützt wird die Kleinregion bei der Gründung der EEG ASTEG durch die EZN (ein Unternehmen der eNu und EVN). Gemeinsam mit der EZN wurde im heurigen Frühjahr in Echsenbach eine Infoveranstaltung zum Thema EEG abgehalten, bei der das Interesse enorm war. Daraufhin wurde ein Internetportal auf der Website der EZN freigeschaltet, auf dem sich Interessierte unverbindlich registrieren konnten, ihren Verbrauch und ihre Stromerzeugung dabei auch angaben. Nachdem das Portal im Frühsommer geschlossen wurde und die eingegebenen Daten der bereits 140 Interessenten im Bereich der ASTEG und darüber hinaus ausgewertet wurden, stellte sich Überraschendes heraus. „Ergebnis dieses Konzepts war, dass wir Interessenten haben, die vorwiegend am Umspannwerk Waidhofen hängen, dass wir aber auch Interessenten haben, die am Umspannwerk Zwettl hängen, etwa im Bereich Kleinpoppen. Andere Interessenten wiederum hängen am Umpsannwerk Japons“, berichtet Stadlmann.

Bei einem Umspannwerk gäbe es ein paar Tausend Anschlüsse und somit viel mehr Möglichkeiten, viele Teilnehmer dafür zu begeistern, Mitglied einer Energiegemeinschaft zu werden. „Natürlich haben wir im ASTEG-Vorstand besprochen, dass die Anzahl der Interessenten im Bereich Umspannwerk Zwettl geringer ist. Der Wunsch der ASTEG ist aber, allen in der Region die Möglichkeit eines EEG-Beitrittes zu geben.“ Da aus rechtlichen Gründen pro Bereich eines Umspannwerkes je eine separate Rechtsform gegründet werden muss, liegen derzeit drei Anträge zur Prüfung zur Gründung von gemeinnützigen Vereinen bei der Bezirkshauptmannschaft Zwettl auf. Für Interessenten sei das unerheblich, sie würden automatisch nach Vertragsabschluss dem richtigen Verein je nach Gebiet des Umspannwerkes zugeordnet werden.

EEG steht auch Interessenten aus den Bereichen Umspannwerk Zwettl, Waidhofen und Japons zur Verfügung.

In den nächsten Wochen sollen die bestehenden Interessenten und die Bevölkerung genau über die EEG ASTEG informiert werden. Danach soll für einen kurzen Zeitraum auch das Anmelde-Portal wieder geöffnet werden. Weitere Betreiber einer PV-Anlage aber auch nur Stromabnehmer können sich dann registrieren. Danach werden Verbraucher und Erzeuger zugeordnet, die Administration darauf ausgerichtet, und um den Jahreswechsel soll die technische Implementierung durchgeführt sein die Energie dann innerhalb der EEG „fließen“.

Von den Mitgliedern, egal, ob sie Energie liefern oder konsumieren, wird ein geringer Mitgliedsbeitrag eingehoben, der dem Verwaltungsaufwand dienen wird.

Geringe Abhängigkeit in der Energieversorgung

„In einer EEG ist es immer so, dass die Vorteile der Mitglieder höher sind, als der Verwaltungsaufwand“, so Stadlmann. Nur finanzielle Vorteile seien nicht der einzige Grund zum Beitritt einer EEG. „Es gibt andere Hintergründe für einen Beitritt: Die Versorgung der Region mit erneuerbarer Energie und damit verbunden wenig Energieabhängigkeit, so, wie wir sie in den letzten Monaten erleben,“ ist Stadlmann überzeugt.

Sparen oder produzieren?

