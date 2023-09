250.000 Euro für energiesparende Beleuchtung in Schweiggers

Nicht nur die Lichtpunkte im gesamten Gemeindegebiet werden gegen energiesparende LED-Lampen getauscht. Auch Anlagen und Verteilerkästen werden modernisiert und auf den neuesten Sicherheitsstandard gebracht. Jüngst abgeschlossen wurden dabei die Umrüstarbeiten in der Katastralgemeinde Windhof, die bereits vollständig mit LED-Lampen ausgeleuchtet wird.

Erst vor rund zwei Monaten wurde in der Marktgemeinde mit der LED-Umstellung begonnen. Der Beschluss im Gemeinderat fiel im Frühjahr. Circa 250.000 Euro wird in die energiesparendere Beleuchtung gesteckt. 700 Lichtpunkte werden im Gemeindegebiet von Schweiggers insgesamt umgerüstet. „Wenn wir alle Lichtpunkte umgestellt haben, sparen wir rund 58 Kilowatt-Stunden im Jahr, was bei den derzeitigen Strompreisen um die 10.000 Euro sind“, erklärt Christian Breiteneder von der Gemeinde.