Stadtgemeinde Zwettl zieht den Stecker

Die Stadtgemeinde Zwettl setzt Maßnahmen zum Energiesparen um: Sowohl bei der Weihnachtsbeleuchtung als auch im Stadtamt, bei der Beleuchtung von Denkmälern und im ZwettlBad wollen die Verantwortungsträger rund um Bürgermeister Franz Mold einsparen. „Die eingeschränkte Versorgung mit russischem Gas und die damit verbundene Energiekrise machen auch vor der Stadtgemeinde Zwettl nicht Halt“, erklärt Bürgermeister Franz Mold. Die steigenden Energiepreise bereiten nicht nur Privaten und Firmen Kopfzerbrechen, sondern auch der Gemeindeführung: „Wir sind als Eigentümer und Erhalter von Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäuden und des ZwettlBads mit hohen Energiekosten konfrontiert. Energiesparkonzepte sind daher auch für uns unumgänglich.“

Weihnachtsbeleuchtung wird eingeschränkt

Deshalb verzichtet die Gemeinde im Rahmen der Weihnachtsbeleuchtung auf den Betrieb aller fünf Luster samt Lichtschleier im Stadtzentrum. Ab heuer gibt es nur mehr LED-Beleuchtungskörper, deren Betriebsdauer von den üblichen sieben Wochen auf sechs verkürzt wird. Außerdem wird es vor dem Stadtamt und in der Syrnau heuer keine beleuchteten Christbäume geben. Zusätzlich werden Denkmäler wie die Stadtmauer oder der Hundertwasserbrunnen im Winterhalbjahr generell nur mehr bis 21 Uhr bestrahlt. „Wir wollen den ‚Goldenen Advent‘ weiter erstrahlen lassen – das aber in möglichst energiesparendem Ausmaß“, erklärt Energie-Stadtrat Erich Stern.

Gemeinde will Vorbild sein . „Wir wollen nicht nur vom Energiesparen reden, sondern auch direkt bei uns im Stadtamt mit positivem Beispiel vorangehen“, erklärt der Bürgermeister. So wurden die Einschaltzeiten der Info-Screens im Stadtamt um 13,5 Stunden pro Woche reduziert. Sie beschränken sich nun im Wesentlichen auf die Parteienverkehrszeiten. Die Normal- und Absenk-Temperatur der Heizungsanlage wurde um ein Grad Celsius reduziert, bei Abwesenheit der Stadträte um weitere drei Grad in deren Büros.

Der Stand-By-Modus bei Elektrogeräten im Stadtamt sowie in Volksschulen und Kindergärten wird vermieden. Die abendliche und nächtliche Beleuchtung des Eingangsportals zum Stadtamt entfällt. Wie bereits kommuniziert, bleiben Sauna und ZwettlBad-Café seit 7. November außerhalb der Ferien montags geschlossen. Auf die Warmbadetage an Sonntagen wird in der Wintersaison verzichtet.

Pläne für Kleinwasserkraftwerk prüfen

Als langfristige Energiesparmaßnahme möchte die Gemeinde verstärkt Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Dächern installieren. Als mögliche Fläche käme etwa durch die heurige Änderung der Schneelasten-Normen das Dach des ZwettlBads in Frage, erklärt Stadtrat Erich Stern: „Wir wollen langfristig auch die früheren Pläne eines Kleinwasserkraftwerks aufgreifen und prüfen. Mittelfristig sollen die gemeindeeigenen Gebäude mit Energieberatern analysiert werden. Außerdem planen wir die Gründung einer Energiegemeinschaft.“ Der Energie-Stadtrat verweist auf bereits umgesetzte Maßnahmen: 2021 wurde etwa die neue Kläranlage mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet, heuer folgte eine PV-Anlage im Bauhof.

Man könnte weiter gehen

