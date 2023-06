Fernwärme fließt noch heuer in Schwarzenau

Mit einem einstimmigen Grundsatzbeschluss bekennt sich der Schwarzenauer Gemeinderat zur Fernwärme. „Wir wollen weg vom Erdgas und hin zur Fernwärme aus biogenen Brennstoffen, das entspricht den ökologischen Ansprüchen unserer Gemeinde“, so Bürgermeister Karl Elsigan.

Dieses klare Bekenntnis der Gemeinde, ihre Gebäude wie Kindergarten, Feuerwehrhaus, Polizei und natürlich das neue Gemeindezentrum ans geplante Fernheizwerk anzuschließen und somit das Projekt als Energie-Abnehmer zu unterstützen, ist die Grundlage für alle gesetzten und weiteren Schritte zur Umsetzung dieses Fernwärme-Projektes im Markt Schwarzenau.

Wie bereits mehrmals berichtet, wird das Fernheizwerk schon seit Sommer letzten Jahres geplant. Ideengeber dazu ist Florian Tretzmüller in der Almstraße 4. Das ist auch der Sitz der Genossenschaft, die das Fernwärmeheizwerk betreiben wird.

Nahwärme Schwarzenau eGen gegründet

Bereits Anfang Mai wurde eine Genossenschaft zum Betreiben eines Biomassewerks gegründet. Sie besteht aus drei Genossenschaftern: Florian Tretzmüller, Holzfachmann, auf dessen Vierkanthof das Biomasseheizwerk errichtet wird, Erwin Hauer, Installateur aus Litschau, und Michael Pany aus Schwarzenau, Genossenschaftsrevisor bei Raiffeisen für Wien und Niederösterreich. „So schließt sich der Kreis: Erwin Hauer ist für das Technische zuständig, ich für das Wirtschaftliche und Florian Tretzmüller für den Holzeinkauf. So hat sich das gut für diese drei Bereiche mit drei Genossenschaftern ergeben“, freut sich Michael Pany. Das gesamte Hackgut für das Biomasseheizwerk soll aus der Region kommen. Das geht sich aus, weiß Pany. „Allein mit dem Zuwachs aus der Gemeinde Schwarzenau können wir das ohne Bedenken decken.“

Michael Pany ist in der Genossenschaft für das Wirtschaftliche zuständig. Foto: privat

Motto: Aus der Region – für die Region

Das in Schwarzenau errichtete Biomasseheizwerk soll Gebäude in Schwarzenau mit warmem Wasser für Gebrauch und Heizung versorgen, gleich dem Motto der Genossenschafter. Favorisiert wird aktuell der Anschluss des neuen Gemeindezentrums, das tatsächlich heuer schon mit Fernwärme versorgt werden wird – das hätten sie zugesichert, so Pany.

Der erste Bauabschnitt wird heuer ausgeführt, geht von der Almstraße bis zur Waidhofnerstraße und hinauf an der Kirche vorbei. Ein zweiter Bauabschnitt ist für 2024/25 auf der anderen Straßenseite in Richtung Friedhof geplant.

Anmeldung noch bis Mitte Juli möglich

Laut Pany herrscht durch die sehr hohe Fördersumme von bis zu 12.500 Euro durch Bund und Land großes Interesse. Noch drei Wochen lang können sich Bewohner für einen Ausstieg aus Gas und Öl hin zur Fernwärme bei der Genossenschaft anmelden. Danach werde die Leistung des Fernheizwerkes gemessen. Zug um Zug und eng getaktet starten dann Bau und Verlegung der Leitungen bis zu den Grundstücksgrenzen.