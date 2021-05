Ein besonderes Jubiläum feiert der Zwettler Weltladen: Seit zehn Jahren gibt es bereits das Aushängeschild für Fairtrade-Produkte.

„Gegründet wurde der Verein, um Kleinbauern eine faire Bezahlung zu bieten, damit sie ihre Familien vor Ort unterstützen können“, erklärt die Obfrau Anna-Maria Yvon beim NÖN-Besuch. Inzwischen existieren in Österreich über 90 Fachgeschäfte für Fairen Handel, sogenannte Weltläden, und weltweit wird mit hunderten Partnerorganisationen zusammengearbeitet.

Der Weltladen Zwettl im Zentrum der Stadt wurde im Herbst 2010 gegründet und öffnete am 25. Mai 2011 seine Pforten in der Landstraße 19. In dem uneigennützigen Verein arbeiten aktuell 20 Personen ehrenamtlich mit. Das Sortiment umfasst Lebensmittel, Handwerk, Lederwaren, Faire Mode, Schmuck, Bücher und CDs sowie Kosmetikartikel.

Gleichzeitig werden in einer regionalen Ecke spezielle Produkte präsentiert, wie etwa die „Zwettler Schokolade“ – exklusiv für den Weltladen Zwettl produziert von der Konditorei Hagmann in Krems – in den Geschmacksrichtungen Mohn-Zwetschke, Caramel-Nougat und Kriecherl, mit liebevoll gestalteten Schleifen der heimischen Künstler Karl Blümel und Ralf Wittig.

Ein besonderes Produkt ist auch der Frauenkaffee „Adelante“, übersetzt „vorwärts“: Er ermöglicht Frauen in Honduras und Peru, die bis dahin mehr oder weniger als Sklavinnen auf den Feldern ihrer Männer ausgebeutet worden waren und über keinerlei Rechte, geschweige denn Geld verfügt hatten, ihre eigenen Felder zu erwerben. Dort können sie selbst Kaffee anbauen, ernten und ihn vermarkten, um ihr eigenes Geld zu verdienen.

Nachhaltigkeit während Corona ein Thema

Zuletzt war die Zeit für den Zwettler Verein keine leichte: Mehrere Baustellen erschwerten den Zugang für Kunden. Dann kam Corona: „Es war wirklich furchtbar. Mit den Lockdowns waren wir weg vom Fenster“, erklärt Yvon. Trotzdem habe die Pandemie auch eine positive Auswirkung: „Ich habe das Gefühl, dass das Bewusstsein für Nachhaltigkeit gestiegen ist“, sagt die Vereinsobfrau. Seit der Öffnung laufe der Besuch wieder gut an, vor allem auch aus einem Grund: „Wir haben brave Stammkunden“, erklärt Yvon und lacht.

Im Jubiläumsjahr gibt es aktuell Buttons, hergestellt von Näherinnen in Nepal. Ob es eine Jubiläumsfeier und die traditionelle Modeschau heuer geben wird, ist coronabedingt aber noch nicht fix.