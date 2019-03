Die Dorfgemeinschaft Thaua trauert um Hans Gutmann, der am 28. Februar im 69. Lebensjahr verstorben ist.

Nach einer Verkäuferlehre trat Gutmann in die Gendarmerie ein und musterte auf den Posten Stockerau aus. In weiterer Folge war er in Horn im Einsatz und kam im Jahr 1976 auf den Gendarmerieposten nach Göpfritz an der Wild. Hier sollte er die nächsten 24 Jahre seiner Dienstzeit verbringen. Ab 2000 bis zu seiner Pensionierung 2008 war er Kommandant der Polizeiinspektion Schwarzenau.

1972 heiratete er seine Frau Gerti und lebte mit ihr bis zu seinem Tod in Thaua. Der Ehe entstammen die Töchter Martina (46) und Margit (39). Schon 1973 trat er der Freiwilligen Feuerwehr Thaua bei und war mehr als 20 Jahre Leiter des Verwaltungsdienstes. 1987 gründete er die Dorfgemeinschaft Thaua und blieb acht Jahre Obmann.

Seit seiner Pensionierung 2008 engagierte er sich bei „Essen auf Rädern“, zuerst beim Hilfswerk und dann beim Roten Kreuz. Er ging gerne fischen, er reiste gerne und war auch begeisterter Stockschütze.

Rund 600 Personen nahmen an seinem Begräbnis am 8. März teil.