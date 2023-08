Trost für Sterneneltern in Zwettl

Melanie und Manuel sind Eltern eines Sternenkindes, das sie 2019 im Landesklinikum Zwettl zur Welt brachten. Das Team der Kinderabteilung betreute die Familie in dieser schwierigen Zeit. Die Eltern waren sehr dankbar für die empathische palliative Begleitung in dieser kurzen Zeit, die ihnen gemeinsam blieb.

Die Kindesmutter recherchierte danach viel im Internet über Sternenkinder und nach dem Tod ihrer kleinen Tochter ist sie auf den Verein „Sternenzauber & Frühchenwunder“ gestoßen. Dieser stammt aus Deutschland, hat jedoch ehrenamtliche Helfer in der Schweiz, Luxemburg und auch in Österreich, welche über Facebook vernetzt sind und hier tatkräftig zusammenhelfen, ohne sich persönlich zu kennen. Sie beliefern mittlerweile über 400 Spitäler mit liebevoll genähter, gestrickter oder gehäkelter Kleidung für Frühchen und basteln Andenken für Kinder, die viel zu früh die Reise ins Leben antreten oder leider nur sehr kurz in der Mitte ihrer Lieben verweilen dürfen.

Erinnerungsstücke übergeben

Melanie und Manuel entschlossen sich, mit diesem Verein in Kontakt zu treten, um das Schicksal gemeinsam zu verarbeiten und um sich nicht alleine zu fühlen. Für den Fall einer Segnung stellt Sternenzauber & Frühchenwunder Taufaufleger zur Verfügung. Zumeist gefertigt aus gespendeten Brautkleidern, sorgen die hübschen Stücke für ein wenig Licht im Dunkeln. Auch die Sternenmutter Melanie und Primaria Daniela Hofer von der Kinder- und Jugendabteilung in Zwettl sandten ihre Brautkleider an den Verein. Die daraus gefertigten Erinnerungsstücke wurden dann der Kinder- und Jugendabteilung in Zwettl übergeben, um zukünftig betroffene Familien zu unterstützen.