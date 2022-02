Entdecker der Blutgruppen

Karl Landsteiner (1868-1943) studierte Medizin an der Universität Wien. Danach verbrachte er mehrere Jahre in Laboratorien in Zürich, München und Würzburg. Als Assistent an der Pathologischen Anatomie der Universität Wien publizierte er eine Arbeit, in der er erstmals die Annahme äußerte, dass es drei verschiedene Blutgruppen geben müsse. Darauf basierend gelang es ihm in weiterer Folge, die drei Blutgruppen A, B und 0 zu identifizieren. Bereits sechs Jahre später konnte dank dieser Entdeckung in den USA die erste erfolgreiche Bluttransfusion vorgenommen werden. Im Jahr 1922, als sich NÖ von Wien trennte, wurde Landsteiner an das „Rockefeller Institute for Medical Research“ in New York berufen.

1930 wurde ihm der Nobelpreis für Medizin und Physiologie verliehen. Seine Karriere krönte er mit der Entdeckung des Rhesusfaktors, gemeinsam mit seinen Schülern Philip Levine und Alexander Solomon Wiener im Jahr 1940.

In Niederösterreich ist die „Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften“ in Krems nach ihm benannt.

Geschichte im Bezirk 100 Jahre Niederösterreich: Was Zwettler bewegte

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden