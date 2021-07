Es zeichnet sich ein Ende in der langen Geschichte der Wahlanfechtungen in der Stadtgemeinde ab – oder zumindest ein kurzer Boxenstopp: Während die Bezirkswahlbehörde jetzt einer Beschwerde von Bürgerliste Germs und FPÖ über die Wahl des Gemeindevorstandes nicht stattgab, wurden die Wahlen zum Prüfungsausschuss und zum Bauausschuss vom Landesverwaltungsgericht als rechtswidrig erklärt und müssen wiederholt werden.

VP-Bürgermeister Maximilian Igelsböck: „Nehme Entscheidung zur Kenntnis.“ Archiv

Zur Erinnerung: Nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) war die Wahl des Gemeindevorstandes aufgehoben worden und musste am 12. Jänner wiederholt werden, die NÖN hat berichtet. Bürgerliste Germs und die FPÖ fochten diese Neuwahl erneut bei der Bezirkswahlbehörde an. Sie argumentierten, dass die Neuwahl innerhalb von zwei Wochen (also bis spätestens 22. Oktober 2020) durchgeführt hätte werden müssen. Die ÖVP argumentierte, dass diese Frist während der Corona-Maßnahmen auf 14 Wochen verlängert wurde.

Damit wäre die Wahl aber „missbräuchlich so lange verzögert“, so Bürgerliste und FPÖ, bis eine Gesetzesänderung in Kraft getreten ist, die das sogenannte d‘Hondt‘sche Verfahren gesetzlich verankert hat: Nach diesem Verfahren stehen der ÖVP sämtliche fünf Stadträte zu. Zuvor argumentierten Bürgerliste Germs und FPÖ um eine Aufteilung abhängig von den bei der Gemeinderatswahl erreichten Prozentpunkten, nach der zumindest SPÖ und FPÖ je ein Stadtrat zustünde, die NÖN hat ausführlich berichtet.

Kienast kündigt bereits Instanzenzug an

Die Bezirkswahlbehörde wies jetzt die Beschwerde von Bürgerliste und FPÖ ab und verweist auf die aktuell gültige gesetzliche Formulierung – sprich das d‘Hondt‘sche Verfahren. Gegen diesen Entscheid besteht jetzt die Möglichkeit, binnen sechs Wochen Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof zu erheben. In einer ersten Stellungnahme von Bürgerlisten-Gemeinderat Markus Kienast gegenüber der NÖN zeichnet sich ein weiterer Instanzenzug ab: „Es geht in dieser Angelegenheit tatsächlich um Rechtsfragen, die nur der Verfassungsgerichtshof erschöpfend klären kann. Wichtig ist, dass das Warten jetzt vorbei und der Weg zum VfGH nun endlich frei ist“.

Entscheid für Igelsböck „keine Überraschung“

Etwas anders verhält es sich bei der Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts. Dort hatten Bürgerliste und FPÖ die Wahl des Prüfungs- und Bauausschusses angefochten. Das Gericht erklärte sich anfangs nicht zuständig und verwies die Beschwerde an den VfGH – der hob bekanntlich die Wahl des Gemeindevorstandes auf und spielte den Ball in der Causa über die Ausschüsse zurück an den Verwaltungsgerichtshof. Der erklärte jetzt beide Ausschusswahlen für rechtswidrig und begründete dies vor allem mit der ursprünglichen Wahlaufhebung des VfGH. FürÖVP-Bürgermeister Maximilian Igelsböck keine Überraschung: „Dass der Landesverwaltungsgerichtshof nicht anders entscheidet als der VfGH, ist logisch.“ Er selbst nehme die Entscheidung zur Kenntnis.

„Bizarr“ finde Markus Kienast hingegen, dass ihm die endgültige Entscheidung schon am 16. Jänner zugestellt worden sei, die Gemeinde das Urteil erst am 30. Juni erhalten habe. „Es bleibt zu hinterfragen, ob hier alles mit rechten Dingen zugegangen ist“, sagt Kienast. Sein Ziel sei es, für eine verfassungsmäßige Repräsentation kleinerer Parteien in Gemeindevorstand und Prüfungsausschuss zu sorgen: „Wie notwendig das ist, hat man ja in der letzten Gemeinderatssitzung hautnah erleben können.“

Igelsböck verweist in dem Zusammenhang darauf, dass der Bauausschuss neben fünf ÖVP-Sitzen auch mit einem SPÖ- und einem FPÖ-Mandatar besetzt wurde. „Wir hätten den Ausschuss mit maximal fünf Sitzen ‚abriegeln‘ können, haben aber auch andere Parteien zugelassen“, argumentiert der Bürgermeister ein Entgegenkommen gegenüber kleineren Parteien.

Wann neu gewählt werde? Igelsböck verweist auf die Frist von 14 Wochen, betont aber: „Wir werden sicher nicht so lange warten.“