Jetzt ist es fix: Der Anfechtung der Unabhängigen Bürgerliste Wir (UBL) wurde seitens der Landes-Hauptwahlbehörde nicht stattgegeben. Die Wahl ist damit korrekt abgelaufen.

Zur Sache: Die Bürgerliste hat am 10. Februar die Wahl angefochten. Unregelmäßigkeiten bei der Stimmenabgabe einer körperlich eingeschränkten Person, die Verweisung von Listenersten Walter Eberl als Wahlzeuge aus dem Wahllokal wegen Verspätung sowie etwaige Verwechslungen mit der ÖVP in der Wahlkabine waren für Eberl drei Gründe, die Wahl anzufechten.

„Die Juristen haben die Fälle genauesten geprüft und die Mitglieder der Landes-Hauptwahlbehörde haben nun entschieden: In 13 Gemeinden muss nichts mehr gemacht werden, da sich der vermeintliche Mangel nicht bestätigte, es keine Auswirkungen bei der Mandatsverteilung gab, beziehungsweise der Anfechter nicht berechtigt war“, erklärt Vorsitzender der Landes-Hauptwahlbehörde Karl Wilfing.

„Ich habe mir nichts anderes erwartet"

ÖVP-Bürgermeister Jürgen Koppensteiner sagt zur Entscheidung: „Ich habe mir nichts anderes erwartet. Wenn man sich die angeführten Gründe ansieht, war das war für mich keine Überraschung.“ So sei man in der Gemeinde immer sehr sorgfältig bei der Wahl umgegangen, betont er weiter.

Walter Eberl nehme die Entscheidung der Wahlbehörde zur Kenntnis, sagt er: „Ich habe nicht erwartet, dass die Wahl wiederholt wird. Es hat aber begründete Mängel gegeben, etwa ein unrechtmäßiger Verweis aus dem Wahllokal. Die Begründung des Landes dazu möchte ich gerne sehen.“

NOEN Bürgerlisten-Kandidat Walter Eberl: „Hat begründete Mängel gegeben.“

Die Entscheidung der Wahlbehörde wird jetzt an die Gemeinden zugestellt. Dann läuft die Frist von vier Wochen, in denen die konstituierende Sitzung stattfinden muss. Bis dahin könne vielleicht noch eine Sitzung des „alten“ Gemeinderates stattfinden, sagt Koppensteiner: „Wir haben einige wichtige Beschlüsse vor uns. Das ist aber noch nicht fix.“

Der Urnengang am 26. Jänner hatte in Allentsteig für klare Fronten gesorgt. Die ÖVP mit Koppensteiner an der Spitze fuhr 14 Mandate ein, die FPÖ drei, die SPÖ eins und die UBL eins.