Nachhaltiger Tourismus im Fokus: Staatssekretärin besucht Gerungs

Wie viel Potenzial schlummert wirklich noch im Waldviertel als Tourismusregion? Diese Frage stellte sich die Staatssekretärin für Tourismus im Bundesministerium, Susanne Kraus-Winkler, gemeinsam mit vielen touristischen und politischen Verantwortungsträgern der Region bei einem Besuch im Herz-Kreislauf-Zentrum (HKZ) Groß Gerungs. Der Zwischenstopp im Waldviertel war Teil ihrer „Nachhaltigkeitsstour“ durch mehrere Bundesländer.

Denn gerade mit dem Thema „nachhaltiger Tourismus“ könne man laut ihr in vielen Regionen neue Anreize für Urlauber schaffen. „Das Waldviertel hat in dieser Hinsicht ganz besonderes Potenzial, hat aber auch mit den Herausforderungen der Infrastruktur und der Erreichbarkeit zu kämpfen“, meinte Kraus-Winkler beim Besuch im HKZ. Konkrete Faktoren für den „nachhaltigen Tourismus im Waldviertel“ seien der Radfahr-Boom, den das Aufkommen der E-Bikes auslöste, sowie regionale Produkte. Mit Fokus auf diesen sollen Buchungen im Waldviertel steigen, wie Sandra Hofbauer von Destination Waldviertel erklärte.

Christian Laister, Bürgermeister von Groß Gerungs, machte allerdings auch auf die defizitäre Lage der Unterkunftsmöglichkeiten aufmerksam: „Es bräuchte mehr Optionen, damit Gäste auch mal länger als ein bis zwei Tage hier sind.“ Auch das gastronomische Angebot der Region sei für ihn nicht „überentwickelt“. Das Problem, dass langjährige Betriebe aufgrund von Pensionierungen und fehlenden Nachfolgen und Personalmangel zusperren müssen, bestünde nach wie vor.

Zentrale Säule der Tourismus in der Region bleiben deshalb in Zukunft die Gesundheitsbetriebe wie das HKZ, welches über 88.000 Nächtigungen im Jahr vorweisen kann. „Und wo passt so ein Gesundheitsbetrieb besser hin, als die Naturlandschaft des Waldviertels“, betonte Staatssekretärin Kraus-Winkler. Auch das Moorheilbad Harbach oder das Lebensresort Ottenschlag wurden dabei als Musterbeispiele genannt.

„Wir haben gute Chancen auf einen nachhaltigen Tourismus. Es gibt aber auch noch viel Entwicklungspotenzial. Deshalb ist es wichtig, dass wir von der Politik gehört werden“, erklärte HKZ-Geschäftsführer Fritz Weber. In bessere Strukturen im digitalen Bereich sowie Verkehrsanbindungen sieht er als die größten Baustellen an.