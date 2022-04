Erdäpfel für die Ukraine Zwettler Floriani im Hilfseinsatz

E in Kartoffeltransport stand am 5. April am Einsatzplan der Feuerwehr Zwettl-Stadt. Die Erdäpfel wurden ins Sammelzentrum nach Gallbrunn (Gemeinde Bruck an der Leitha) gebracht. Von dort gingen sie ins Krisengebiet in der Ukraine.