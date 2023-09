Zwei Siege mit der Zille holten Wehren aus dem Bezirk Zwettl

Die Kainach zeigte sich an diesen beiden Tagen von ihrer rauen Seite und forderte nicht nur Anfänger sondern auch Könner und Meister ihres Fachs bis aufs Äußerste. „Bereits bei der Besichtigung der Bewerbsstrecke stand uns Zillenfahrer der Schweiß auf der Stirn. Denn die Streckenführung zeigte bereits so manche Tücken auf“, erzählen die Florani.

Besonders gut erwischte es am ersten Bewerbstag Paul Schulmeister der Feuerwehr Sallingberg. Nach entschlossenem Kampf und „harten Ruderschlägen“ konnte er nicht nur in der Disziplin Gold Zillenfahren den dritten Platz erreichen, sondern auch den Landessieg in der Disziplin „Zillen Einer Meister A“ feiern.

Am zweiten Bewerbstag zeigten vor allem die Zillenfahrer der Feuerwehr Großnondorf groß auf. Christian Schmidt und Peter Schulmeister, welche sich für den Bundesbewerb vorbereiten, konnten mit einer starken Performance den dritten Platz im „Zillen Zweier Meister A“ erkämpfen. Ebenso erging es der Zillenbesatzung Franz Gaderer und Christian Schmidt der Feuerwehr Großnondorf in der „Disziplin Silber“. Mit einer eindrucksvollen Fahrt in den Untiefen der Kainach konnten auch sie die Trophäe für den dritten Platz mit nach Hause nehmen.

Am Ende des Tages stand dann noch wie üblich der Feuerwehrüberschreitende „Spaßfaktor“ im Vordergrund. So gingen nicht nur Nicole Schalko der Feuerwehr Hollenbach gemeinsam mit Christian Schulmeister der Feuerwehr Sallingberg an den Start, sondern auch die beiden „Urgesteine“ Peter und Paul Schulmeister aus Großnondorf bzw. Sallingberg. Mit kräftigen „Schüben“ und langen beharrlichen Ruderschlägen konnte das Duo Schulmeister bei der letzten Zillenfahrt noch einmal den Landessieg in der „Disziplin Bronze Gemischte Wehren“ einheimsen.

Aber auch die jungen Zillenfahrer Kathrin und Michael Holm von der Feuerwehr Franzen sowie Franz Gaderer und Raphael Zeller von der Feuerwehr Großnondorf zeigten auf. Sie konnten erstmals das Wasserwehrleistungsabzeichen (WWLA) in Bronze bzw. Silber in Empfang nehmen.